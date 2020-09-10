نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الفجر الفني" يكشف حقيقة عرض الجزء الثاني من "ليالينا 80" في رمضان المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علم "الفجر الفني"، أن الجزء الثاني والثالث من مسلسل "ليالينا 80"، سيتم تأجيل عرضهما وخاصة الثاني وذلك لتحضيرات الكتابة حيث تستغرق الفترات الزمنية مدة كبيرة للاهتمام بأدق تفاصيل المرحلة.

وسيضم الجزئين القادمين نجوم آخرين حسب المرحلة الزمنية التي يقوم بكتابتها المؤلف احمد عبد الفتاح.

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"ليالينا 80"، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينيات، ويشارك فى بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوى، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل، هبة عبد الغنى، منة عرفة، محمد على رزق، حسنى شتا، نهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين الشباب، من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى لمالكها تامر مرسى.

وحقق المسلسل نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه في أيام شهر رمضان الماضي وتفاعل الكثير من الجمهور مع الشخصيات، خاصة وأن المسلسل يرصد الحياة الاجتماعية في هذه الفترة مع تصاعد الصراعات والأحداث طوال الحلقات.