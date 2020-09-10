نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس.. "هوس" تحتفل بإطلاق ألبومها" بطل خارق" بساقية الصاوي في المقال التالي
يحتفل الفريق مع جمهوره بأولى حفلاته الجماهيرية هذا العام وسوف يغني الفريق 6 أغانٍ جديدة لأول مرة في حفل حي، والتي تم إطلاقها ضمن أغنيات ألبوم "بطل خارق" خلال الشهور الماضية.
بدأت هوس في العمل على الألبوم بداية منذ بداية عام 2018. تعاونت خلاله مع عدة شعراء منهم نور الدين الجمال أحد الأعضاء المؤسسين للفرقة بالإضافة إلى أمجد القهوجي وأحمد عبد الخالق وفهد إبراهيم ومحمد داوود، أما الألحان فجميعها حتى الآن لأعضاء مختلفة من الفريق مثل مروان فوزي ومحمود خطيب وهشام أنس والمعتز بالله ومحمود والي الذي يقوم بدور التلحين لأول مرة من الفرقة.
تحكي أغاني "بطل خارق" عن الإنسان بشكل عام خاصة في الوطن العربي وبالأخص في مصر، وما يواجهه من أوضاع وتغيرات سياسية، اقتصادية واجتماعية جعلت مهمة وجوده أكثر صعوبة، لبطل خارق وليس لإنسان عادي.
تأسست الفرقة في يوليو 2015 وأنتجت ألبومين قصيرين هما "هوس" و"زي الشتا"، بالإضافة إلى بعض الأغاني الفردية الأخرى التي ساعدت في زيادة عدد متابعي هوس بمرور الوقت سواء في وسائل التواصل الإجتماعي أو في الحفلات الحية، وشاركت في مهرجانات دولية مثل مهرجان أيام قرطاج الموسيقية في تونس 2017 وريدبول في الشارع 2017 وعيد الموسيقي 2017 وMEME 2020.
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