بهذه الصورة.. نجلاء بدر تستعرض رشاقتها داخل الچيم

وظهر نجلاء بدر، بالصورة برفقة مدربها داخل الچيم، وعلقت علي الصورة وكتبت: "بداية جديدة في الچيم".
تواصل الفنانة نجلاء بدر، تصوير مشاهدهت في حكاية "أبيض وردي" من مسلسل "إلا أنا" الذي حقق نجاحاً كبيرًا منذ طرحه.
وتشارك الفنانة نجلاء بدر، في هذه الحكاية برفقة العديد من نجوم الفن وهم خالد أنور وجميلة عوض، وآخرون.
وفي سياق آخر شاركت الفنانة نجلاء بدر، خلال ماراثون دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "الفتوة"، أيضاً التي لعبت فيه دور جميلة، والتي تقع فى حب ياسر جلال، بطل العمل طوال الأحداث إلا أنها ومع عدم حبه لها تتزوج من عزمي اسم الشخصية الذى لعبها أحمد صلاح حسني فى النهاية وتقع فى حبه بسبب ما يكنه لها من حب كبير، وهو الدور التي تمكنت من خلال من نيل ردود فعل إيجابية.
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