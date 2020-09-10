نيكول سابا لـ الحكومة اللبنانية: دمرولنا حياتنا وحياة ولادنا ومرّضونا وعقّدونا

علقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على حريق مرفأ بيروت من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.

وقالت سابا من خلال تغريدتها: "كل مسؤول صوت فرقاع ما بيتحمل يسمع كل واحد فيهن قد ال... شاطرين يمشولي بعشرين زلمة ومواكبات تحميهن".

وأضافت سابا من خلال تغريدتها: "ونازلين يلعبوا فينا من انفجارات ودمار دمرلونا حياتنا وحياة ولادنا ومرّضونا وعقّدونا..يلي ما شفنا

فيهن نزل عالأرض ووقف حدّ الشعب بس جايي يومكن قريبًا

#حريق_بيروت

#مرفأ_بيروت"