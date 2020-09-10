سميرة سعيد تتألق فى حفل تيك توك.. صور

تألقت الديفا سميرة سعيد بحفلها الغنائى الذي يبث "اون لاين" من خلال تطبيق تيك توك، وبدأت الحفل بأغنية "هوا هوا".

وشاركت سميرة سعيد مؤخرا فى أوبريت "أنت أقوى" مع محمد منير وتامر حسنى، وكارول سماحة، وغيرهم، من اخراج طارق العريان. وطرحت الديفا سميرة سعيد مؤخرًا أغنية فيديو كليب تحمل اسم "واقع مجنون" من كلمات بهاء الدين محمد، وإخراج نضال هاني.

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