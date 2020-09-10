نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أروي تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها في المقال التالي
وظهرت بالصورة بإطلالة أنيقة وجذابة مرتدية فستان قصير باللون الأسود، وتركت شعرها بني اللون منسدلاً علي كتفيها وضاعفت جمالها بميكب هادئ يبرز جمالها .
ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيها وتباينت التعليقات أبرزها "جميلة وقمر يا أجمل إعلامية".
يذكر أن أروى، شاركت في السباق الرمضاني 2020 من خلال تقديمها برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على شاشة قناة "أم بي سي مصر".
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