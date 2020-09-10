نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء عامر تطالب بمنح "سيدة القطار" لقب الأم المثالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت الفنانة وفاء عامر، بالسيدة صفية أبو العزم الشهيرة بسيدة القطار، قائلة:" سيدة القطار هي النجمة النهاردة، تسلم الأرض اللي شالت رجلك، وتسلم البطن اللي شالتك".

وأكدت"عامر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن ما فعلته "سيدة القطار" ليس جديدًا على المرأة المصرية، وأن ما قامت به يدل على "جدعنة ولاد البلد" التي تتمتع بها، مقترحة أن يجرى منحها لقب الأم المثالية عن هذا العام.

وطالبت الفنانة وفاء عامر، بعمل كارنيهات يستطيع بموجبها مجندو القوات المسلحة استقلال القطارات بالمجان.

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة أصرت على دفع ثمن تذكرة القطار لمجند بعد مشادة له مع الكمسري بسبب عدم قطع تذكرة.

وقالت السيدة، خلال الفيديو، مخاطبة المجند: "يابني أقعد، أنا عندي زيك 3 ولاد والله مانت نازل"، متابعة لكمسري القطار: "أنا هدفع له ومش هتسلمه، خد يا عم الفلوس".

Advertisements

مما دفع المجند لإخراج ثمن التذكرة وإعطاءه للسيدة قائلًا: "ورحمة أبويا مانتي دافعه"، لتقوم بإعطائه التذكرة وأخذ الأموال منه.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، احترامها لكافة مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءًا لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وشددت، على أنها تقدر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.

وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة، بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، مؤكدة أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.

