نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصورة مع أحمد فهمي.. تامر فرج يهنئ أكرم حسني بعيد ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان تامر فرج علي تهنئة أكرم حسني بعيد ميلاده الذي يحل اليوم، حيث نشر تامر صورة جمعته بالفنان أحمد فهمي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب علي الصورة ممازحاً: "أكرم حسني صاحبي وحبيبي واللي بدأت معاه في ورشته ولولاه مكنتش ظهرت علي الشاشة، وكمان معايا في مواليد برج العذراء ، كل سنة وأنت طيب وعقبال مليون سنة يا حبيبي".

وتابع قوله مداعباً جمهوره: ملحوظة اكيد ده مش أكرم حسني أنا بس عايز يوصل أحمد فهمي يوصل لأكرم حسني إني بقوله كل سنة وهو طيب علشان انت بتشوفه أكتر مني يا فهمي.

والجدير ذكره أن آخر عمل شارك به تامر مسلسل "حب عمري" وتدور أحداثه حول شاب وفتاة يجمعهم الحب، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي الأنفس فتقابلهم الكثير من المشاكل والتعثرات التي قد تهدد هذا الحب وقد تجعله مستحيلًا.

مسلسل حب عمري من بطولة هيثم شاكر وكل من سهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج.