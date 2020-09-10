نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. كريم فهمي بنظارة شمس تحت الماء في أحدث ظهور له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحرص الفنان كريم فهمي على التواصل الدائم مع متابعيه، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشر كريم فهمي عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهر كريم بالصورة تحت الماء مرتدي نظارة شمس باللون الأصفر ، ولم يعلق علي الصورة بشئ. وعلق الكثير من محبيه علي الصورة قائلاً "أفضل ممثل بالصورة ، عسل يا كيمو" يذكر أن آخر أعماله مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذي تدور قصته حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى .

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