بفستان سواريه.. فيفي عبده تشعل "إنستجرام" بصورة من الساحل الشمالي

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أحمد جودة - القاهرة - أعتادت الفنانة فيفي عبده، علي مشاركة جمهورها من حين لآخر بصورة من إجازتها الصيفية بالساحل الشمالي. حيث غازلت فيفي عبده، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت فيفي بالصور بفستان سورية قصير باللون الأبيض، وانتعلت معه حذاء أبيض ذو كعب طويل، وعلقت فيفي علي الصورة قائله: "يا مساء الفل من الساحل الشمالي". يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي، من خلال برنامج "خلي بالك من فيفي" وهو برنامج مقالب.

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