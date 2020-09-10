سميرة سعيد تطرح أحدث أغانيها بعنوان "قط وفار"

طرحت الديفا سميرة سعيد، أغنيتها الجديدة بعنوان "قط وفار"، ‘ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وأعلنت سميرة سعيد، عن ذلك بمشاركة كوبلية من الأغنية عبر حسابها بإنستجرام، وكتبت: "قط وفار"، الآن اللينك في البايو.



"قط وفار"، وهي من كلمات الشاعر عبد الحميد الحباك، ومن ألحان ايهاب عبد الواحد، ومن توزيع النابلسي.

يذكر أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد مشاركتها فى أوبريت "أنت أقوي"، حيث يضم الأوبريت الكينج محمد منير والنجم تامر حسنى والنجوم العرب صابر الرباعى، وائل جسار، وكارول سماحة، من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.

تقول كلمات الأوبريت: أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلى للمحبة والإله.. غنى للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة.