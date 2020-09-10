فن ومشاهير

عمر خيرت يشعل مسرح دار الأوبرا بحفل مميز

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انتهى قبل قليل حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت الذي عاد به إلى مسرح دار الاوبرا المكشوف بعد غياب بسبب ظروف انتشار .

ويقيم خيرت حفلًا آخر على نفس المسرح غدًا كعادته في السابق في إقامة حفلين له كل شهر.

ويقدم من خلالهم الموسيقار المخضرم مجموعة من أعماله التي اشتهر بها منها: "إعدام ميت"، "ضمير أبلة حكمت"، "عارفة"، "اللقاء الثاني"، "غوايش"، "عفوًا أيها القانون"، "100 سنة سينما"، و"فيها حاجة حلوة" وأخرى.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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