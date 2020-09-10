عمر خيرت يشعل مسرح دار الأوبرا بحفل مميز

انتهى قبل قليل حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت الذي عاد به إلى مسرح دار الاوبرا المكشوف بعد غياب بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويقيم خيرت حفلًا آخر على نفس المسرح غدًا كعادته في السابق في إقامة حفلين له كل شهر.

ويقدم من خلالهم الموسيقار المخضرم مجموعة من أعماله التي اشتهر بها منها: "إعدام ميت"، "ضمير أبلة حكمت"، "عارفة"، "اللقاء الثاني"، "غوايش"، "عفوًا أيها القانون"، "100 سنة سينما"، و"فيها حاجة حلوة" وأخرى.