"قط وفار" سميرة سعيد على اليوتيوب

طرحت سميرة سعيد على موقع يوتيوب أغنيتها السينجل الجديدة "قط وفار"، من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع موسيقي النابلسى، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

وقامت سميرة بغنائها لأول مرة منذ قليل فى حفل أونلاين على موقع "تيك توك". الجدير بالذكر ان الديفا سميرة سعيد ظهرت بلوك جديد فى بوستر الأغنية وقد لاقى هذا اللوك إعجاب جمهورها وتلقت العديد من تعليقات الإشادة والاستحسان.

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