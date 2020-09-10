أمير شاهين يحتفل بخطوبته فى حضور شقيقته الفنانة إلهام



أمير شاهين سبق وارتبط بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس. وقد شارك امير في مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفي فكري، وعرض الجزء الثاني منه في شهر سبتمبر الماضي. أمير شاهين سبق وارتبط بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس. أعلنت الإعلامية بوسى شلبى خطوبة الفنان امير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين.

وقد شارك امير في مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفي فكري، وعرض الجزء الثاني منه في شهر سبتمبر الماضي.

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