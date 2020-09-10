لبس بدلتين.. أول صور من فرح حمو بيكا

حصل "دوت الخليج" على الصور الاولى من فرح مغنى المهرجانات حمو بيكا، والذي أقيم باحد الأماكن المفتوحة بالاسكندرية.
يأتي ذلك بعدما، ظهر مغنى المهرجانات حمو بيكا قبل لحظات من بدء حفل زفافه مباشرة، مرتديا شبشب أثناء ارتدائه بدلة الفرح، وسط عدد من أصدقائه وأقاربه.
ويحتفل الفنان حمو بيكا، اليوم بحفل زفافه في الإسكندرية، وتداول رواد السوشيال ميديا صورة لبيكا من داخل حفل الزفاف وهو يرتدي بذلة سوداء اللون كما ظهر مرتديا بدلة بيضاء فى جزء من الحفل.
وكان حمو بيكا، قد أعلن عن إقامة حفل زفافه في الإسكندرية، وذلك بعد عودته لخطيبته التي كان قد انفصل عنها مؤخرًا.
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