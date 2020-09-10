ركزوا مع لاعبي الزمالك بعدما بيجيبوا جون.
أحرز ثلاثية الزمالك كاسونجو وحسام حسن فلا مرماه بالخطأ ومصطفى محمد فيما سجل حسام حسن هدفين وأحمد حسن مكى هدف لسموحة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رسالة قاسية من صلاح عبد الله لـ لاعبى الزمالك بعد التعادل مع سموحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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