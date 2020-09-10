رسالة قاسية من صلاح عبد الله لـ لاعبى الزمالك بعد التعادل مع سموحة

ركزوا مع لاعبي الزمالك بعدما بيجيبوا جون.

تعادل فريق الزمالك وسموحة بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة التى أقيمت على ملعب استاد برج العرب فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ويرتفع رصيد الفارس الأبيض الى 52 نقطة والفريق السكندرى الى 33 نقطة. أحرز ثلاثية الزمالك كاسونجو وحسام حسن فلا مرماه بالخطأ ومصطفى محمد فيما سجل حسام حسن هدفين وأحمد حسن مكى هدف لسموحة.

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