تريند الفن: أول صورة من حفل زفاف حمو بيكا.. نور عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور

نشر مغني المهرجانات عمر كمال، صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيها خلال حفل زفاف صديقه مغني المهرجانات حمو بيكا، فور بداية حفل الزفاف.
وحرص عمر كمال على تهنئة صديقه حمو بيكا، بحفل زفافه، قائلًا: «مبروك يا حبيبى كان نفسى اكون موجود بس شغلى ف دبى منعنى».
خطفت نور عمرو دياب، الابنة الكبرى للهضبة والنجمة شيرين رضا، الأنظار فور طرحها صورة جديدة لأحدث إطلالتها الصيفية من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ظهرت "نور" فوق أسطح إحدى العمارات بإطلالة كاجوال، مرتدية تي شيرت باللون الأصفر وبنطلون أسود، وهي تحمل حقيبتها السوداء الأنيقة.
علقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على حريق مرفأ بيروت من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.
وقالت سابا من خلال تغريدتها: "كل مسؤول صوت فرقاع ما بيتحمل يسمع كل واحد فيهن قد ال... شاطرين يمشولي بعشرين زلمة ومواكبات تحميهن".
نشر الماكيير تامر دهب، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه مغني المهرجانات حمو بيكا، خلال كواليس حفل زفافه الذي بدأ اليوم الخميس 10 سبتمبر.
وظهر حمو بيكا في الفيديو، وهو يضع الماكياج عليه في كواليس حفل زفافه، إذ ظهر مرتديًا فانلة حمالات، قبل لحظات من بداية زفافه التي بدأت حاليًا.
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