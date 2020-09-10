نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي كلمات بالبنط العريض.. ياسمين عبدالعزيز تشارك جمهورها بفيديو جديد وتعلق "قمة الرومانسية" في المقال التالي
وظهرت ياسمين، بالفيديو تداعب جمهورها وهي تستمع لأغنية "بالبنط العريض " للفنان حسين الچسمي ، وعلقت علي الفيديو قائله: "قمة الرومانسية".
ولاق الفيديو إعجاب الكثير من محبيها وعلق أحد متابعيها "أنتي عسل اوي يا بخته بيكي".
يشار أن ياسمين عبدالعزيز شاركت مؤخرًا في مسلسل "ونحب تاني ليه " وتم عرضه في دراما رمضان 2020، وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.
وشارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.
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