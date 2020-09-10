نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصريحات أمير شاهين من عدم زواجه بعد ميرنا المهندس.. تعرف علي عروسته الجديدة! في المقال التالي
وتجاوز أمير شاهين، بهذه الخطوبة قصة حبه الأسطوري مع النجمة الراحلة ميرنا المهندس، والتي رحلت في 2015 متأثرة بمرض السرطان، وأثار أمير بتصريحاته عنها إعلاميًا عاطفة الجمهور، حيث قال إنها حب حياته وحبه الأول والأخير، ولم يستطع أن يحب بعدها امرأة أخرى، مؤكدًا أنه لم يتزوج وسوف يتزوجها في الجنة.
من ناحية أخري يستعد امير شاهين، لتصوير فيلم "حكاية أدم ومايكل" بمشاركة مجموعة من الوجوه الجديدة الذى تم اكتشافهم من خلال دراستهم في أكاديمية ترك لصناعة السينما.
وتدور أحداث الفيلم حول ادم ومايكل من أصحاب القدرات الخاصة الذى سيتم تصويره خلال الفترة القادمة، وهو من تأليف السيناريست معتز فتيحه ويأتى ذلك التعاقد إيمانًا من مؤسسة ترك بحق ذوى القدرات الخاصة في الاندماج المجتمعى.
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