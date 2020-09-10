نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. سميره سعيد تشدو بأجمل اغانيها في اولي حفلاتها الاونلاين لـ"Tiktok" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - احيت منذ قليل الميجا ستار الديفا سميره سعيد اول اون حفل لها لجمهورها ومحبيها عبر تطبيق "تيك توك" علي الحساب الشخصي لها.
وقامت بغناء "الديفا" بغناء من اشهر اغانيها وسط اجواء من لجمهور والبهجه ، وقد قامت ببغناء احدث اغانيها في إطار "قط و فار" لاول مره حصريا في الحفل اهدائا منها.
وقد ظهر الحفل بشكل مختلف ومبهر في عالم الحفلات الاونلاين ، والذي يظهر في شكل مختلف وأعمال الديكورات علي الطريقه المغربيه الذي ظهر في شكل مختلف ابهر الجميع.
وقد تواجدت مؤخرًا الديفا علي تطبيق "التيك توك" من خلال إنشاء حساب شخصي لها وقامت بنشره في الفيديوهات التي تجذب معها من جمهورها ومحبيها.
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