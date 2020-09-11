سمسم شهاب يوجه رسالة خاصة للصحفية "دوت الخليج الفني" شيماء الشاهيني ويهنئها بعيد ميلادها

حرص المطرب الشعبي سمسم شهاب، علي توجيه رسالة خاصة للصحفية بموقعشيماء الشاهيني، فضلًا عن تهنئتها بمناسبة عيد ميلادها، والذي حل اليوم العاشر من شهر سبتمبر.

حيث نشر "شهاب"، مقطع فيديو، قام من خلاله يهنئتها بمناسبه عيد ميلادها ومتمنيا لها الشفاء العاجل، قائلاً: "عاوز أقول للصحفية الجميلة شيماء كل سنة وانتي طيبة وعقبال مليون سنة وربنا يتمم شفاكي علي خير وتقوملنا بالسلامة".

وتابع المطرب الشعبي سمسم شهاب، قائلًا: "يارب تكوني أحسن من الأول مليون مرة، الصحفية المحترمة جدا شيماء ربنا يحفظك أخوكي سمسم شهاب".