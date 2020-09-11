حيث نشر "شهاب"، مقطع فيديو، قام من خلاله يهنئتها بمناسبه عيد ميلادها ومتمنيا لها الشفاء العاجل، قائلاً: "عاوز أقول للصحفية الجميلة شيماء كل سنة وانتي طيبة وعقبال مليون سنة وربنا يتمم شفاكي علي خير وتقوملنا بالسلامة".
وتابع المطرب الشعبي سمسم شهاب، قائلًا: "يارب تكوني أحسن من الأول مليون مرة، الصحفية المحترمة جدا شيماء ربنا يحفظك أخوكي سمسم شهاب".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سمسم شهاب يوجه رسالة خاصة للصحفية "دوت الخليج الفني" شيماء الشاهيني ويهنئها بعيد ميلادها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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