بعد حريق مرفأ بيروت| نجمات لبنان يهاجمن الحكومة

شنت نجمات لبنان حملات هجومية على الحكومة اللبنانية بعد حريق مرفأ بيروت صباح اليوم من خلال حساباتهن الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

هيفاء وهبى

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى متابعيها فيديو من حريق مرفأ بيروت من خلال حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.

وكتبت هيفاء وهبى من خلال تغريدتها :" حريق كبير ب #مرفأ_بيروت وتركنا بيوتنا قبل ما شي كارثة جديدة تصير"

نوال الزغبى

هاجمت النجمة الذهبية الفنانة اللبنانية نوال الزغبى المسؤولين بعد انفجار مرفأ بيروت، من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر"

وقالت الزغبى من خلال تغريدتها :" اللي عم بيصير بلبنان متل مسرحية شاهد ما شافش حاجة #ما_عنا_دولة #لبنان "

نيكول سابا

علقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على حريق مرفأ بيروت من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.

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وقالت سابا من خلال تغريدتها: "كل مسؤول صوت فرقاع ما بيتحمل يسمع كل واحد فيهن قد ال... شاطرين يمشولي بعشرين زلمة ومواكبات تحميهن".

وأضافت سابا من خلال تغريدتها: "ونازلين يلعبوا فينا من انفجارات ودمار دمرلونا حياتنا وحياة ولادنا ومرّضونا وعقّدونا..يلي ما شفنا

فيهن نزل عالأرض ووقف حدّ الشعب بس جايي يومكن قريب حريق_بيروت #مرفأ_بيروت"

كارول سماحة

نشرت الفنانة كارول سماحة فيديو لاحتراق بيروت من خلال حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام".

وعلقت كارول سماحة على الفيديو قائلة: "مرفأ بيروت يحترق من جديد.. عم نحلم أكيد.. #لبنان #بيروت"