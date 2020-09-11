نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

حصل "دوت الخليج" على الصور الاولى من فرح مغنى المهرجانات حمو بيكا، والذي أقيم باحد الأماكن المفتوحة بالاسكندرية. أعلنت الإعلامية بوسى شلبى خطوبة الفنان امير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين. خطف مقطع مصور ظهرت فيه سيدة تدافع عن مجند بالقوات المسلحة الأنظار، وتعاطف معها عدد كبير من نشطاء وسائل التواصل الإجتماعي، ومن ثم نجوم الفن. Advertisements شن الفنان الزملكاوى صلاح عبد الله هجوما على لاعبى الزمالك بعد تعادلهم أمام فريق سموحة ضمن منافسات الدورى العام. انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات تشير إلى تدهور الحالة الصحية للشيخ ياسين التهامى المنشد الشهير. غيب الموت صباح اليوم الممثلة البريطانية الكبيرة« ديانا ريج»، والتي تعد واحدة من أبطال مسلسل Game of Thrones. ظهر مغنى المهرجانات حمو بيكا قبل لحظات من بدء حفل زفافه مباشرة، مرتديا شبشب أثناء ارتدائه بدلة الفرح، وسط عدد من أصدقائه وأقاربه.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. حفل زفاف حمو بيكا.. وخطوبة أمير شاهين شقيقة الفنانة إلهام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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