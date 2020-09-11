شاهد.. صورة نادرة لـ كريم محمود عبد العزيز مع والده

شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز صورة نادرة من طفولته وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

وظهر كريم عبد العزيز بصحبة والده الراحل محمود عبد العزيز، نالت إعجاب متابعيه. يذكر أن كريم محمود عبد العزيز احتفل مؤخرًا بانتهاء تصوير فيلمه الجديد "موسى" المقرر عرضه قريبا بدور العرض.

فيلم موسى من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم العربي، وهي "سينرجي فليمز ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية"، من خلال استخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية.



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