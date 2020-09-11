إسلام إبراهيم يروي موقفا مضحكا عن خداعه ممثلة بأنه امرأة في كواليس"100 وش" (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان إسلام إبراهيم، عن موقف كوميدي أثناء كواليس مسلسل "بـ100ش" أثناء قيامه بتجسبد شخصية سيدة. أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان إسلام إبراهيم، عن موقف كوميدي أثناء كواليس مسلسل "بـ100ش" أثناء قيامه بتجسبد شخصية سيدة. وقال إسلام إبراهيم، خلال لقائه في برنامج معكم مني الشاذلي، المذاع على فضائية cBc "أنه قام بخداع ممثلة، لديها مشهد في المسلسل ولاتعرف بأنه يرتدي ملابس شخصية فتاة. واشار إلى أنه استمر يتحدث معها بصوت سيدة وبعد ذلك فاجأها بتحدثه معها بصوته الحقيقي فضحك الجميع. يشار إلى أن مسلسل بـ" ١٠٠ وش "بطولة النجمة نيللي كريم وأسر ياسين، وتم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠ وحقق نجاح كبير والمقرر يتم تقديم موسم تاني.

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