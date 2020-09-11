معتز هشام يكشف لـ"دوت الخليج الفني" تفاصيل مشاركته في حكاية "أمر شخصي"

وتحدث معتز هشام في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" أوضح خلاله أنه يُجسد دور ولد يُدعى"مصطفى"، وهي شخصية جديدة عليه ولم يقدمها من قبل، مُشيرًا إلى سعادته الكبيرة بالعمل مع المخرج المتميز محمود كامل، لأنه كان يتمنى العمل معه.
وأعرب معتز هشام عن سعادته الكبيرة بالعمل مع كل هؤلاء النجوم المُشاركين فيه، لافتًا أن كواليس العمل كانت في منتهى الجمال.
حكاية"أمر شخصي" من تأليف عمر عبد الحميد، إخراج محمود كامل، بطولة شيرى عادل، ميدو عادل، ايهاب فهمي، جمال عبد الناصر، نهال عنبر، نور ايهاب، والمسلسل من إنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر عرضها يوم السبت المُقبل على قناة "dmc".
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