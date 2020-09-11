شاهد.. سبب تجاهل زينب غريب لمصطفى درويش في "بـ 100 وش"

روت الفنانة زينب غريب، موقفًا طريفًا جمعها بالفنان مصطفى درويش في بداية تصوير مسلسل "بـ 100 وش"، موضحة أنها تجنبت التعامل معه لعدة حلقات.

أضافت زينب خلال حوارها برفقة أبطال "بـ 100 وش" ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، أن المشهد الأول الذي جمع بينهما، كان حين نزلت من "توك توك" وتشير له بيدها قائلة: "كااابتن فتحي"، لتجده يرد عليها قائلا: "مساء الزفت".

تابعت: "أنا اتخضيت معرفش هو ده في الاسكريبت ولا ايه فاتصدمت.. قعدت أربع حلقات مبتكلمش معاه، أول ما عيني تيجي في عينه ببص الناحية التانية مش قادرة اتعامل.. لأني مش فاهمة هو كان قصده بجد ولا ده في المشهد".

من جانبه، أوضح مصطفى أن الجملة خرجت بعفوية منه، لأنه كان قد نسي اسمها حين بدأ التصوير، فخرجت الجملة بعفوية باعتبارها تليق بشخصية "فتحي البلطجي" التي قدمها خلال العمل، وأشاد بها الجميع بالفعل.