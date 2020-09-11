رنا رئيس تكشف لـ"دوت الخليج الفني" تفاصيل شخصيتها في مسلسل "جمال الحريم"

وقالت رنا رئيس في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" إن ما جذبها للمشاركة في مسلسل "جمال الحريم" هو أن نوعية المسلسل مختلفة عن المسلسلات التي تقديمها من قبل حيث أنه يجمع بين الإثارة والرعب، كما أن الشخصية التي تقدمها جديدة عليها ولم تقدمها من قبل، بالإضافة إلى أنها كانت تتمنى العمل مع المخرجة المتميزة منال الصيفي.
وأشارت رنا رئيس، إلى أنها تُقدم شخصية فتاة تعشق المزيكا، وتقوم بالعزف على الآلات الموسيقية، وتجمعها علاقة حب بالفنان الشاب علاء عرفة، وتُجسد الفنانة أميرة العايدي دور والدتها، ويُجسد الفنان فراس سعيد دور والدها.
وفي سياق آخر، شاركت رنا رئيس مؤخرًا في مسلسل "الحرامي"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد سلامة، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد فوزي صالح، بطولة أحمد داش، بيومي فؤاد، رانيا يوسف، كارولين عزمي، عبدالرحمن القليوبي.
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