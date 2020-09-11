من حمام السباحة .. عمر طلعت زكريا يقضي إجازته الصيفية

نشر عمر طلعت زكريا، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وظهر "عمر" داخل حمام السباحة خلال قضاء إجازته الصيفية، وعلق قائلًا: "ظهور الرايق يسبب حرايق ????????????"
وتوفي الفنان الكوميدى طلعت زكريا فى شهر أكتوبر الماضي بعد صراع طويل مع المرض، وتدهورت حالته، وتم نقله لأحد مستشفيات الدقي، ليتوفى هناك.
يذكر أن طلعت زكريا انتهى قبل وفاته من تصوير فيلم بعنوان "بعد الخميس"، إنتاج سعودي إماراتي مشترك، من إخراج المخرج السعودي، حيدر سمير الناصر، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية، ولم يعرض بعد.
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