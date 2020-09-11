بـ كاش مايوه .. شاهد سوار النجار على البحر

وظهرت "سوار النجار" في الصورة بإطلالة صيفية مرتدية كاش مايوه باللون الاسود ونظارة شمس أنيقة، ونالت إعجاب متابعيها. وعلقت سوار النجار قائلة: "تصبحون على ماتتمنون ❤️" جدير بالذكر أن المطربة "سوار النجار " تستعد حاليًا للبدء في تسجيل ألبومها المقبل مع نخبه من الملحنين والشعراء وغيرهم ولكن الأمر متكتم عليه حاليا نظرا لتعليمات من عدة جهات إنتاجية وفنية وغيرها.

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