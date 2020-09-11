إلهام شاهين تهنئ شقيقها بالخطوبة: ربنا يسعدك ويفرح قلبك

نشرت الفنانة الهام شاهين مجموعة من الصور عبر حسابها بإنستجرام من حفل خطوبة شقيقها الفنان امير شاهين. وظهر امير شاهين وهو يقبل راس شقيقته الهام شاهين وعلقت قائلة: "مبروك يا أمير يا حبيبي ربنا يسعدك ويفرحك ويفرح قلبك ويفرحني بولادك يا اغلى الناس". وأعلنت الإعلامية بوسى شلبى خطوبة امير شاهين شقيق إلهام شاهين. وشارك امير في مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفي فكري، وعرض الجزء الثاني منه في شهر سبتمبر الماضي.

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