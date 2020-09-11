حمدي الميرغني يحتفل بعيد زواجه الثالث.. كل سنة وانتي حبيبتي

احتفل نجم مسرح مصر حمدي الميرغني بعيد زواجه الثالث، الذي يوافق اليوم 11 سبتمبر.
وشارك حمدي الميرغني جمهوره على حسابه الخاص بموقع “انستجرام”، صورة له من حفل زفاف مع زوجته الفنانة اسراء عبد الفتاح.
وعلق حمدى الميرغني قائلًا "الحمدلله ٣سنين فاتوا علي أجمل يوم في حياتي ويارب العمر كله مع بعض ????❤️بحمد ربنا أنه رزقني بيكي ياحبيبتي يابنت الأصول ❤️❤️والحمدلله والشكر لله أن عيد جوازنا التالت بقينا تلاته ???? ❤️❤️❤️كل سنه وأنتي حبيبتي ❤️❤️❤️❤️"
يذكر أن آخر أعمال حمدى الميرغنى مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة أوس أوس وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار وعدد كبير من نجوم الفن.
يأتي مسلسل "اتنين في الصندوق" بمثابة البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذين حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية.
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