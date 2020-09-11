أمير شاهين يحتفل بخطوبته وسط عائلته وأصدقائه النجوم..بالصور

خطوبة أمير شاهين شقيق إلهام شاهين، حيث أعلن الفنان أمير شاهين خطوبته مساء اليوم، الخميس، على المونتيرة المصرية منة جاب الله، وذلك خلال حفل عائلي بأحد المدن الساحلية المصرية، ضم أفراد أسرته وعدد من المقربين فقط.

الصور الأولى من خطوبة أمير شاهين

من جانبها نشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي عبر حسابها على انستجرام، الصور الأولى من حفل خطوبة صديقها أمير شاهين وشقيق صديقتها المقربة إلهام شاهين، وعلقت على الصورة قائلة: "ألف مبروك خطوبة أمير شاهين الغالي على منة جاب الله".

عبير صبري تهنئ أمير شاهين على خطوبته

وظهر أمير شاهين في الصورة برفقة خطيبته وأشقائه وعدد من أصدقائه ومن بينهم شقيقته إلهام شاهين وصديقته هنا شيحة وبوسي شلبي، وحرص عدد من زملائه على تهنئته بخطوبته ومن بينهم الفنانة المصرية عبير صبري التي علقت قائلة: "أخيرًا.. مبروك"، بالإضافة إلى هنا شيحة التي نشرت أيضًا مجموعة من الصور وعلقت قائلة: "ألف مبروك يا أمير.. اليوم الذي كنا ننتظره جميعا"، كما تمنى له الجمهور السعادة في حياته الجديدة.

أمير شاهين وميرنا المهندس

الجدير بالذكر أن أمير شاهين كانت تربطه قبل سنوات قصة حب بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس، حيث قال في لقاء تلفزيوني سابق إنه كان يوشك أن يعلن خطبته رسميًا عليها لكن القدر لم يمهلها، وأكد أنها حب حياته الوحيد، وفشل بعد وفاتها في عام 2015، أن يدخل في علاقة عاطفية جديدة بعدها، إلى أن أعلن خطبته مساء اليوم.

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في سياق آخر يحرص أمير شاهين في كل ظهور له على الدفاع عن نفسه، فيما يتردد أن شقيقته إلهام شاهين دوت الخليج سبب دخوله الوسط الفني، وأنها من تفرض وجوده في الأعمال التي تقدمها، وأكد على أنه دخل مجال التمثيل قبل إلهام شاهين، حيث شارك في أول عمل مسرحي له أمام الفنان سمير غانم وهو لا يزال في الخامسة من عمره، وحمل العمل عنوان "الأمير الصغير"، بينما كانت إلهام شاهين لا تزال طالبة، ولم تكن قد قدمت أول عمل فني لها بعد.

وكان آخر أعمال أمير شاهين الدرامية هو مسلسل "فوق السحاب" الذي عرض في رمضان 2018، وشارك في بطولته كل من هاني سلامة ومنى عبد الغني وستيفاني صليبا وعفاف شعيب ومحمد محمود عبد العزيز وشادي ألفونس وهبة عبد الغني وتأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز