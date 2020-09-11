فيديو غريب لياسمين عبد العزيز..هل ضربت زوجها أحمد العوضي؟!

ياسمين عبد العزيز تضرب أحمد العوضي؟!.. حيث شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز جمهورها على انستجرام، بمقطع فيديو جديد يجمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي، وأثار الجدل بين جمهورها بسبب طريقتهما الغريبة في التعبير عن رومانسيتهما.

ياسمين عبد العزيز تضرب أحمد العوضي وتستمع لـ"بالبنط العريض"!

وظهرت ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي داخل سيارتهما، ويستمعان إلى أغنية "بالبنط العريض" للفنان حسين الجسمي، حيث كانت ياسمين تتفاعل مع الأغنية بطريقة طريفة، ليفاجئها أحمد العوضي، بضربها على رأسها بشكل كوميدي، لترد عليه دوت الخليج الأخرى بشكل طريف عن طريق ضربه على كتفه.

ياسمين عبد العزيز تسخر من "رومانسيتها" مع زوجها

وعلقت ياسمين عبد العزيز على الفيديو الذي شاركته مع زوجها لتوثق به لحظة مرحة بينهما، وقالت: "قمة الرومانسية"، لتسخر بذلك من نفسها ومن طريقتها وزوجها في التعبير عن حبهما لبعضهما البعض.

ولاقى مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا بين جمهور كل من الثنائي الشهير، وعبروا عن مدى حبهم لطريقة ياسمين عبد العزيز وزوجها في التعبير بطرافة عن علاقتهما.

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الجدير بالذكر أن ياسمين عبد العزيز تحرص باستمرار على مشاركة أفضل لحظاتها مع زوجها أحمد العوضي عبر حسابها على انستجرام، كذلك شاركت مؤخرًا جمهورها بأكثر من صورة لها ظهرت فيها وهي تخضع لتمارين رياضية في صالة الجيم، بينما ظهر مدربها خلفها كداعم ومشجع لها.

ويأتي ذلك بعد اعتراف ياسمين عبد العزيز قبل فترة بزيادة وزنها بسبب "الحب" بحسب قولها، حيث تلقت الانتقادات على زيادة وزنها لكنها ردت بشكل عفوي عليها معتبرة بأن سبب اكتسابها للوزن هو ما تعيشه من سعادة وحب مع زوجها حيث علقت قائلة حينها: "في الحب إن لم يزد وزنك فأنت مع الشخص الخطأ".

أحدث أعمال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وكانت ياسمين عبد العزيز قد قدمت في رمضان الماضي مسلسل "ونحب تانى ليه" مع كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وليلى عز العرب، وتارا عماد، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين ووقف على إخراجه مصطفى فكري.

فيما شارك أحمد العوضي في بطولة مسلسل "الاختيار" الذي لعب بطولته أمير كرارة وأحمد فؤاد سليم ورامز أمير ودينا فؤاد وعدد من ضيوف الشرف من بينهم محمد إمام وآسر ياسين وأحمد صلاح حسني وغيرهم، وكل من العملين حققا نجاحًا كبيرًا وإشادات من قبل الجمهور والنقاد.