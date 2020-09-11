حنان مطاوع تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الأول وتهديها أغنية بصوتها..صور وفيديو

حنان مطاوع تحتفل بعيد ميلاد طفلتها أماليا، حيث أتمت الطفلة عامها الأول، وذلك اليوم الخميس، الموافق 10 سبتمبر، وشاركت حنان الجمهور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات توثق أهم لحظاتها مع ابنتها وزوجها المخرج المسرحي أمير اليماني.

حنان مطاوع تحتفل بعيد ميلاد ابنتها أماليا

ونشرت الفنانة المصرية حنان مطاوع عبر حسابها على انستجرام، صور من حفل عيد ميلاد ابنتها أماليا، والذي اقتصر على حضور زوجها ووالدتها الفنانة سهير المرشدي فقط، وظهرت حنان وأسرتها وهم يرتدون تيشيرت بنفس الألوان، ويحمل اسم الطفلة احتفالا بعيدها الأول.

وعبرت حنان مطاوع عن مدى سعادتها بطفلتها وأسرتها الصغيرة، وعلقت على الصور قائلة: "أماليا حب عمري.. ربنا يحفظهم لي ويسعد كل الناس، لولي تمت سنة".

حنان مطاوع تغني لابنتها في عيد ميلادها الأول

كما قررت حنان مطاوع الغناء لأول مرة لطفلتها أماليا، وقدمت لها أغنية تحمل اسمها، وقدمتها خصيصًا لها بصوتها، ونشرت مقطع فيديو ضم أهم اللحظات التي جمعتها بطفلتها، مصحوبًا بالأغنية التي سجلتها لها، وهي من كلمات وألحان عبد الله حسن.

ولاقت الأغنية إعجاب عدد من أصدقاء وجمهور حنان مطاوع، الذين هنئوها بعيد ميلاد ابنتها وتمنوا لها ولأسرتها دوام السعادة.

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عيد زواج حنان مطاوع وأمير اليماني

الجدير بالذكر أن عيد ميلاد ابنة حنان مطاوع تزامن مع احتفالها بعيد زواجها الرابع من المخرج المسرحي أمير اليماني بطريقة رومانسية في أحد المطاعم، ووصفت هذه الذكرى بأنها الأجمل في مشوار حياتها على الإطلاق وشاركت متابعيها بمجموعة من الصور التي رصدت أجواء هذه المناسبة السعيدة بصحبة زوجها وعلقت قائلة :"من اربع سنين كان الحدث الاحلى في حياتي وهو زواجي من حبيبي امير".

وكانت حنان مطاوع قد حققت نجاحًا مؤخرًا بأحدث أعمالها الدرامية وهي "حكاية أمل حياتي" من مسلسل "إلا أنا" الذي يُعرض حاليًا على شاشة dmc، وتجسد حنان دور فتاة تسكن في حي الجمالية وتعيش رحلة كفاح طويلة وصعبة للغاية، فهي تخوض رحلة كفاح المرأة العاملة والتي تتحمل مسوؤلية أشقائها، وهي صديقة الجميع ومحبوبة داخل حي الجمالية إلى أن تنقلب حياتها.

حكاية "أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع بيومي فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسي صلاح، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام والعمل تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن وإنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.