إلهام شاهين تهنئ شقيقها أمير بعد خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

ونشرت إلهام؛ صورة لها وشقيقها يقبل رأسها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام",
وعلقت قائلة: "مبروك يا أمير يا حبيبي ربنا يسعدك ويفرحك ويفرح قلبك ويفرحني بولادك يا أغلى الناس".
وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال أمير شاهين، مسلسل "نصيبي وقسمتك" الموسم الثالث في حكاية اكدب عليا "من تأليف السناريست عمرو محمود ياسين.
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