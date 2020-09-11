بعد خطوبة أمير شاهين .. تعرف على حبيبته السابقة وسبب وفاتها

احتفل الفنان أمير شاهين بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني في الساحل الشمالي بحضور شقيقته الفنانة الهام شاهين وعدد من ونجوم الوسط الفني. وكان امير شاهين جمعته قصة حب بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس اذ كان يخطط للزواج منها قبل اصابتها بالسرطان وتدهور حالته الصحية. وقال في احدى الحوارات التلفزيونية انه كان يحب ميرنا المهندس كثيرا وظل بجانبها خلال الايام الاخيرة من مرضها يشار الى ان الاعلامية بوسي شلبي هي من أعلنت خبر الخطوبة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

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