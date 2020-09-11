بالصور .. سميرة سعيد تشدو بأجمل أغانيها في أولى حفلاتها الأونلاين لـ Tiktok

أحيت الميجا ستار الديفا سميرة سعيد اول حفل اونلاين لها لجمهورها ومحبيها عبر حسابها الشخصي بتطبيق "تيك توك".
وقامت "الديفا" بتقديم العديد من أشهرأغانيها وسط أجواء من الابهار والبهجة حيث عبرت عن سعادتها بتقديم احدث اغانيها "قط و فار" لاول مرة حصريا في الحفل والتي أهدتها لمشاهديها وجمهورها حول العالم.
وقد ظهر الحفل بشكل مختلف ومبهر في عالم الحفلات الاونلاين من تنظيم احمد غانم "هاي ويف" حيث قاموا بتصميم المسرح والديكورات علي الطريقه المغربيه الذي ظهرت في شكل مختلف ابهر الجميع.
وقد تواجدت مؤخرا الديفا على تطبيق "التيك توك" من خلال انشاء حساب شخصي لها وقامت بنشر العديد من الفيديوهات التي تفاعل معها العديد من جمهورها ومحبيها.
وجدير بالذكر ان هاي ويف قد قاموا مؤخرا بتنظيم اول حفل لهم اونلاين مع النجم محمود العسيلي ويعد حفل الديفا سميره سعيد هو الثاني لهم.
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