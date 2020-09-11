،في برنامجها "معكم"، الذي يعرض عبر شاشة "CBC"
.
وبدأت مني الشاذلي، في تقديم الحلقة بإشارة إلى فريق عمل المسلسل، الذين كانوا يجسدون دور عصابة محترفة في النصب: قائلة "ورد إلينا هذا الخبر العاجل، تواصل الجهات الأمنية البحث عن التشكيل العصابي الذي أرق الرأي العام، ومازال الإنتربول الدولي يتعقب أفراد العصابة، التي قامت بالسطو على ملايين الجنيهات من البنوك والنصب على المواطنين وتزوير الأوراق وانتحال شخصيات اعتبارية وسرقة الملايين من الدرجات".
وتابعت في حديثها عن تقديم الحلقة : "قام فريق البرنامج بعمل تحقيق إعلامي مكثف للإيقاع بأفراد عصابة 100 وش، باختصار قبضنا عليهم، إحنا اللي قبضنا على العصابة"
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر منى الشاذلي تفاجئ الجمهور: إحنا اللي اقبضنا على عصابة بـ"100 وش" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.