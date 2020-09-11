رغم إعلانه عدم الزواج بعد رحيل حبيبته.. أمير شاهين يخطب فى الساحل الشمالي

رغم تصريحاته فى كل مكان عن عدم قدرته الارتباط بعد رحيل حبيبته الفنانة ميرنا المهندس عام 2015، قرر الفنان أمير شاهين أخيرا إعلان خطوبته فى الساحل الشمالي قبل ساعات.

أمير تجاوز ذكرياته عن رحيل ميرنا متأثرة بمرض السرطان، وقرر أن يكشف عن زوجة المستقبل منة جاب الله.