رغم إعلانه عدم الزواج بعد رحيل حبيبته.. أمير شاهين يخطب فى الساحل الشمالي

رغم تصريحاته فى كل مكان عن عدم قدرته الارتباط بعد رحيل حبيبته الفنانة ميرنا المهندس عام 2015، قرر الفنان أمير شاهين أخيرا إعلان خطوبته فى الساحل الشمالي قبل ساعات.
أمير تجاوز ذكرياته عن رحيل ميرنا متأثرة بمرض السرطان، وقرر أن يكشف عن زوجة المستقبل منة جاب الله.
أمير شاهين سبق وارتبط بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس.
وقد شارك امير في مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفي فكري، وعرض الجزء الثاني منه في شهر سبتمبر الماضي.
وقد شارك امير في مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفي فكري، وعرض الجزء الثاني منه في شهر سبتمبر الماضي.
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