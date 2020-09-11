نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارمن لبس توجه رسالة حزينة بعد حريق مرفأ بيروت للمرة الثانية في المقال التالي
وأشارت إلى أنها لم تستطيع ان تكمل فيديو الحريق في مرفأ بيروت، متحدثة عن الخوف الذين كان في وجوه المواطنين وهم يركضون خوفا من انفجار جديد، في حين ان الجدل ما زال قائما حول أي زعيم معه الحق أو أي حزب هو الأقوى.
وكتبت كارمن على صفحتها الخاصة :"ما قدرت كمل الفيديو المتداول عن الحريق بالمرفأ.. بغض النظر عن أسباب وحيثيات الحريق، شفت الخوف بوجوه الناس يلي عم تركض خيفانين من إنفجار جديد.. ونحن بعدنا منتشارع مين زعيمه معه حق ومين حزبه أقوى.
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