من داخل الجيم.. هند رضا تشعل انستجرام بإطلالة رياضية.. شاهد

وتحرص هند رضا على التفاعل مع الجمهور من خلال مشاركة الصور والفيديوهات عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وتتألق دائما بإطلالات جذابة وملفتة، كما أنها من المشاهير التي تتبع الموضة وتختار ما يناسبها، ومن أبرز الألوان التي ترتديها هي الأبيض والأسود.
يذكر أن الإعلامية هند رضا تعمل فى مجال الإعلام وعرفت كممثلة مؤخرا من خلال مشاركتها فى مسلسل الأسطورة مع الفنان محمد رمضان.
تقدم الفنانة هند رضا برنامجها "لسه فاكر"، الخميس من كل أسبوع، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، في الساعة 8 مساء.
واستضافت الفنانة هند رضا على مدار العام، كوكبة كبيرة من النجوم، مثل "هشام ماجد، ورامى صبرى، وأحمد رزق، وهيثم شاكر، ونجلاء بدر، وانجى المقدم، ومحمد رحيم، وشيرى عادل، وأحمد الشامى، وعبير صبري" وغيرهم.
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