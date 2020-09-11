هنا شيحة تهنئ أمير شاهين بـ"خطوبته": اليوم الذي كنا ننتظره جميعًا

حرصت الفنانة هنا شيحة على تهنئة صديقها الفنان امير شاهين بخطوبته الذي أقيمت امس الخميس في تحدي المدن الساحليه. ونشرت هنا شيحة صور من الخطوبة وعلقت قائلة "اليوم الذي كنا ننتظره جميعًا ❤️❤️❤️???????? ya Amiiiiiramirshahineg" يذكر أن الإعلامية بوسى شلبى أول من أعلنت خطوبة الفنان امير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين، وسبق أن ارتبط أمير شاهين بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس. وقد شارك امير في مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفي فكري، وعرض الجزء الثاني منه في شهر سبتمبر الماضي.

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