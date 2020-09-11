نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق ناري لجمال سليمان على شائعة وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد الممثل السوري ​جمال سليمان​ على شائعة وفاته التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بطريقة ساخرة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وعلق في تصريحات صحفية قائلًا: "سمعت للتو خبر وفاتي وحزنت لهذا الرحيل المبكر فما زال عندي أشياء أحب أن أقوم بها وواجبات يجب أن أفي بها، على كل ستبقى الإعمار بيد الله وليس بيد شخص وضيع يروج الشائعات".

و خضع جمال سليمان مؤخرا جلسات عمل مع المؤلف المصري محمد ناير والمخرج المصري رؤوف عبد العزيز، للإستقرار على التفاصيل الخاصة بمسلسل "المخملي"، وترشيح الممثلين المشاركين في البطولة، وتحديد موعد بدء التصوير.

ويعود سليمان بهذا المسلسل إلى زمن البشوات، الذي تدور حوله قصة العمل، في أجواء محافظة المنصورة والتطرق لحياة الأغنياء والبسطاء في القرى.