هنا شيحة تنشر صورا من حفل خطوبة أمير شاهين

ونشرت الفنانة هنا شيحة، مجموعة صور من الإحتفال عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت قائلة: "اليوم الذي كنا ننتظره جميعاً"، فيما قام الجمهور بتهنئته قائلين له: "ألف مبروك يا أمير".

جدير بالذكر أن الفنان أمير شاهين قد كشف في وقت سابق أن الفنانة ميرنا المهندس، هي حب حياته الأول والأخير، إلى أنه كانا من المفترض أن يتزوجا إلا أن الوقت لم يمهلهما.

وانه حاول يخوض علاقة عاطفية مرة أخرى بعدها إلا أنه فشل، والحب في النهاية نصيب وهو غير متعجل على هذا الأمر.