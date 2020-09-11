نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسر ياسين: لهذا السبب مسلسل "بـ ١٠٠ وش" حقق هذا النجاح الضخم في المقال التالي
وقال ياسين خلال لقائه مع أبطال مسلسل "بـ 100 وش" ببرنامج معكم على قناة CBC، مع الإعلامية منى الشاذلى، قائلاً: "وجدت أن شخصية (عمر) لشخص نصاب لديه الأنا عالية جدا".
كما أوضح أن كل شخصية فى العصابة تعتقد أنها شيء كبير جدا ولكنهم فى النهاية (نصابين) مؤكدًا أن جميع فريق عمل المسلسل وبالأخص أعضاء العصابة كان بينهم حب كبير وتناغم".
وأضاف: "كان من الصعب أن تجد عشر شخصيات تجمعهم كل المشاهد ويجمعهم كل هذا الحب وهذا سبب النجاح الذى وصل إليه المسلسل، ونال إعجاب الجمهور".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أسر ياسين: لهذا السبب مسلسل "بـ ١٠٠ وش" حقق هذا النجاح الضخم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.