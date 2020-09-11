شاهد .. زغروطة هالة صدقي لـ أمير شاهين في خطوبته بالساحل الشمالي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو للفنانة هالة صدقي وهي تهدي أمير شاهين " زغروطة" بمناسبة خطوبته في الساحل الشمالي على فتاة من خارج الوسط الفني. وقال أمير شاهين ل هالة صدقي الصديقة المقربة لشقيقته الفنانة الكبيرة الهام شاهين " يا رافعة راسي". أمير شاهين سبق وارتبط بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس. وشارك أمير في مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفي فكري، وعرض الجزء الثاني منه في شهر سبتمبر الماضي.

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