في عيد ميلاد كاظم الساهر .. عمره الحقيقي وحكاية زيجته الأولى

يصادف اليوم عيد ميلاد قيصر الغناء العربي الفنان العراقي كاظم الساهر الذي يمتلك شعبية كبيرة بين نساء الوطن العربي لتميزه في لون الرومانسية . ويكمل اليوم كاظم الساهر عامه ال٦٦ فهو من مواليد ١١ سبتمبر عام ١٩٦٦، ورغم ذلك متحفظا بشبابه. تزوج كاظم الساهر أول مرة حين كان عمره 19 عامًا وانتهى الزواج بالطلاق. يقول عن هذه التجربة:



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