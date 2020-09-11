الارشيف / فن ومشاهير

نيللي كريم تكشف عن مؤلف جمله هاي شوجر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيللي كريم تكشف عن مؤلف جمله هاي شوجر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الفنانة نيللى كريم، بأن كان هناك بعض الجمل التى حققت نجاحا كبيرا عند الجمهور عبر السوشيال ميديا في مسلسل ب ١٠٠ وش هي "هاى شوچر،"الذي أصبح الجميع يردها انتشرت بشكل كبير.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "معكم مني الشاذلي" أن هذه الجملة هى من تأليف آسر يس، والتي لم يكن يتوقع نجاحها بهذا الشكل بين الجمهور.

وكشف آسر عن الموقف الذى جعله يخترع هذه الجملة قائلا كان هناك مشهد تحدى بينى وبين نيللى وكانت تترجاني كى أنضم لعصابتهم وأنا كنت أرى أنهم ليسوا من مستوايا وهم طبقة متدنية وكنت أريد أن أجعلها تشعر بذلك ففى نهاية حوارنا نهيت حوارى بباى شوچر ومن هنا جاءت الكلمة ولم أتوقع نجاحها".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نيللي كريم تكشف عن مؤلف جمله هاي شوجر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements