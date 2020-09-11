نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيللي كريم تكشف عن مؤلف جمله هاي شوجر في المقال التالي
وأضافت خلال لقائها في برنامج "معكم مني الشاذلي" أن هذه الجملة هى من تأليف آسر يس، والتي لم يكن يتوقع نجاحها بهذا الشكل بين الجمهور.
وكشف آسر عن الموقف الذى جعله يخترع هذه الجملة قائلا كان هناك مشهد تحدى بينى وبين نيللى وكانت تترجاني كى أنضم لعصابتهم وأنا كنت أرى أنهم ليسوا من مستوايا وهم طبقة متدنية وكنت أريد أن أجعلها تشعر بذلك ففى نهاية حوارنا نهيت حوارى بباى شوچر ومن هنا جاءت الكلمة ولم أتوقع نجاحها".
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