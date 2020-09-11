سارة نخلة تستعرض أنوثتها على إنستجرام.. شاهد

حرصت الفنانة سارة نخلة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة جديدة من احدث ظهور لها.
تألقت سارة نخلة في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت سترة تايجر وبنطلون جينز مما كشف عن رشاقتها.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سارة نخلة على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.
يذكر أن أحدث أعمال الفنانة سارة نخلة، مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.
وشاركت سارة نخلة في مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.
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